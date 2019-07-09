نفى المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الرسمي في تويتر عزوف المواطنين عن حضور الحفلات الغنائية مؤكداً على بيع جميع تذاكر الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه. وقال آل شيخ في التغريدة: ويجيك واحد من وراى الشبك وحاط صورة تموية ويقول لك فيه عزوف !

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كانت هذه تفاصيل خبر آل شيخ ينفي وجود عزوف عن الحفلات الغنائية ويؤكد بيع جميع التذاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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