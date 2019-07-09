تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب إمفيتامين بالجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو «فهيد بن جربوع بن نخيلان الرويلي» سعودي الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا.

وأضافت الوزارة أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني «فهيد بن جربوع بن نخيلان الرويلي» اليوم الثلاثاء في منطقة الجوف.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.