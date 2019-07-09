أمانة جدة تُكثِّف جهودها الرقابية على منشآت صالات الحج والعمرة

باشرت أمانة محافظة جدة مطلع ذي القعدة الجاري، جهودها الرقابية لموسم حج 1440هـ، في مدينة حجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وقال مدير عام الخدمات البلدية بأمانة جدة حسن بن سعيد الزهراني, إن الجهود الرقابية تأتي ضمن أعمال لجنة مراقبة المطاعم والكافيتريات والسوق التجاري ومكافحة الباعة المتجولين والتي ترأسها أمانة جدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة خلال موسم الحج, وتستمر حتى منتصف المحرم من العام المقبل لرحلات المغادرة.

وأضاف الزهراني, أن اللجنة شرعت في جولاتها التفتيشية بصالات الحج والعمرة مستهدفة بذلك رصد مخالفات التراخيص وسوء تداول الأغذية والبيع الجائل، لافتًا إلى أن الصالات تضم نحو 64 محلًا تجاريًا تخضع جميعها للرقابة البلدية, وذلك في إطار اتخاذ الاستعدادات اللازمة لموسم حج عام 1440هـ، وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أن الخطة الميدانية تتضمن العمل على مدار 24 ساعة بواقع 3 ورديات يوميًا تمارس مهامها الرقابية على جميع المواقع في صالات الحج والعمرة بشكل متكرر, وبإجمالي 9 جولات يوميًا تتضمن تنفيذ 81 زيارة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظامية المنشآت.

وأضاف الزهراني أنه يتم خلال الجولات الرقابية رفع عينات من الأطعمة والمشروبات وإرسالها لمختبر الأمانة لإجراء التحليل اللازم، للتأكد من سلامتها، وفي حال ثبوت عدم صلاحية العينة تطبق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية لتصحيح الوضع نظامًا.