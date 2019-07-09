«زياد» ذهب إلى البقالة واختفى في ظروف غامضة منذ يومين

وجهت أسرة المواطن المفقود «زياد بن مغرم العمري» البالغ من العمر 16 عامًا، نداء استغاثة للجهات المعنية عبر صحيفة «عاجل»، تطالب فيها بتكثيف عمليات البحث عنه.

وأوضحت أسرة العمري لـ«عاجل»، أنه غادر المنزل مغرب الأحد الماضي بحي الحرازات بجدة، واختفى وسط ظروف غامضة.

وأضافت أنهم يواصلون بمساعدة الجهات الأمنية والفرق التطوعية في منطقة جدة، البحث عنه، بعدما غادر المنزل دون العثور له على أثر حتى الآن.

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وأشارت أسرة العمري، إلى أنه خرج من المنزل من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي تسكنه قرب محطة العوفي، غير أنه لم يعد، مما اضطرهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.

وأوضحت الأسرة أن ابنهم كان يرتدي بنطالًا أسود اللون وتيشرت أبيض أثناء خروجه، وأنه لا يعاني من أيّ اعتلالات نفسية أو أمراض أخرى.

وأوضحت أسرة المفقود لـ«عاجل»: أنه «تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشدين الجميع مساعدتهم في عملية البحث عنه»، ودعت من يتوصل إليه أو إلى أي معلومة قد تدلّ على مكانه، التواصل معهم على الرقم: (0565599908)، أو تبليغ أقرب مركز شرطة.