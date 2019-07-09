135 جولة تغلق 20 محلا مخالفا في بارق

نفذّت بلدية محافظة بارق، خلال شوال الماضي، 135 جولة رقابية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع رمضان الماضي.‬ ‫وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، أنه خلال الشهر الماضي قام المراقبون الصحيون في البلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية، تم خلالها رصد 95 مخالفة صحية، وإتلاف 45 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 20 محلا مخالفا. وأكد تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.



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