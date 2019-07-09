ألزمت أمانة الأحساء مقاولاً بإعادة سفلتة الأجزاء التي تم تنفيذها (بطول 3 كلم مربع) في أحد شوارع مدينة الهفوف نظير عدم مطابقة أعماله التنفيذية للاشتراطات والمواصفات المعتمدة. وذكر المتحدث الرسمي للأمانة خالد بوشل أن المقاول خالف المواصفات والمعايير الفنية المتفق عليها من حيث الجودة ومخرجات العمل الهندسي لسفلتة الشارع، مضيفاً أنه بعد الفحص الفني لسطح الإسفلت تبين تقادُم عمره الافتراضي خلال فترة وجيزة من انتهاء المشروع، منوهاً إلى إلزام المقاول بإعادة السلفتة من جديد، وتم التعامل بذلك وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في تنفيذ المشاريع. وأكد على أن خطوة الأمانة هذه تأتي انطلاقاً من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، ومنها مشروعات سفلتة الطرقات، لافتاً إلى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم وجه بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على الموقع، وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة والخطوات الإجرائية المنفذة لإعادة سفلتة الشارع وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام مقاول بإعادة سفلتة 3 كلم في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.