السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لأحمد الحمدان



جدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليه 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة تعازيه لأحمد الحمدان في وفاة شقيقته.

وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الحمدان عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الفقيدة من جهتهم عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.

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21:14ت م

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