حج / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف ميدانيًا على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة



مكة المكرمة ٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة للتأكّد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ .

وبدأت جولة ‫سموّه بزيارة ‬مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر‬ الذي يحوي 1500 كاميرا مراقبة ويعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهّلة.

عقب ذلك استقل سموه‫ قطار المشاعر‬ للتأكّد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن وضمان تنقّلهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة ‏حيث سينقل خلال هذا العام 350 ألف حاج بواسطة 2000 رحلة، ويستأنف القطار رحلاته من يوم 8 وتستمر حتى 13 ذي الحجة, كما اطّلع سموه على نماذج لتذاكر صعود ‫قطار المشاعر‬ التي ستستخدم خلال الموسم.

ثم انتقل نائب أمير منطقة مكة إلى منشأة الجمرات واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المشاة في الجمرات، كما زار مشروع المملكة ‏للإفادة من الهدي والأضاحي، متفقّدًا مجازر المعيصم، ويعمل على تشغيل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 10جهات حكومية يعمل به 40 ألف فرد ويُذبح خلال موسم الحج مليون رأس من الهدي والأضاحي.

وتضمّنت جولة ‫الأمير بدر بن سلطان‬ زيارة مركز الإيواء بالمعيصم الواقع على مساحة 22550 مترًا مربعًا وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060حاجًّا ويحوي 39 مخيمًا.

// انتهى //

20:57ت م

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