السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يرأس اجتماعًا لربط مباني الكليات الجامعية الجديدة بشبكة الطرق



الدوادمي 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

رأس محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين أمس في ديوان المحافظة اجتماعًا لمناقشة ربط مباني الكليات الجامعية الجديدة الواقعة شرق المحافظة، حيث تباشر الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي القادم بشبكة طرق لتسهيل وصول الطلاب إليها، وتفادي الاختناقات المرورية على الطرق الرئيسة، وتوفير وسائل السلامة المرورية, بحضور عدد من رؤساء الإدرات الحكومية واللجان الفنية.

ودعا المحافظ خلال الاجتماع إلى توحيد الجهود والتنسيق فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، والتي تستدعي تضافر الجهود بين جميع القطاعات.

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20:50ت م

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