تقويم التعليم جاهزة لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أحمد العيسى، الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما المتواصل لكل ما من شأنه رفع كفاءة نظام التعليم في المملكة؛ وذلك بمناسبة صدور لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب المعلمين الجديد.

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وتابع العيسى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جاهزة لتطبيق اللائحة الجديدة فيما يخص معايير المهنة والرخص المهنية للمعلمين، ودعم وزارة التعليم في تطبيق اللائحة، مباركًا للجميع هذه النقلة النوعية في نظامنا التعليمي.

ويعد اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، نقطة تحوُّل مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنتاه من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز.