طلاب وطالبات يودعون حارسهم بطريقة مؤثرة

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

عبّر العديد من طلاب وطالبات كلية الحقوق في جامعة الكويت عن حفاوتهم بحارس الكلية “حمزة” الذي قرّر التقاعد والعودة إلى وطنه بعد عمله في حراستهم على مدى 40 عاماً.

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ونشرت قناة المجلس الكويتي على تويتر صورة للحارس حمزة وهو يحمل وردة حمراء أهداه إياها طلاب الكلية وعلقت القناة بالقول : كلية الحقوق في جامعة الكويت تُودع حارسها الأمين حمزة الذي قرّر التقاعد والعودة لموطنه بعد 30 عاماً قضاها في حراسة الكلية التي تخرج منها أجيال عدة.

بدوره وجّه حمزة رسالة مؤثرة للطلاب والطالبات عبر حسابه الذي فتحه للتوّ على تويتر شكرهم على حفاوتهم به ووداعهم الحارّ له قائلاً: ” شكرًا لكم، ما انحرم منكم يا الطيبين تشرفت فيكم كلكم.”.

وتابع : ” أحبكم كلكم”.