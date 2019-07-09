إغلاق منشآت صحية في تثليث

2019-07-09

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- تثليث

كثفت بلدية تثليث حملتها الرقابية على المنشآت الصحية، تزامنًا موسم الصيف، تحت شعار “حملة الرقابة البلدية”.

وأغلقت البلدية خلال الأسبوع الماضي عددًا من المنشآت الصحية المخالفة، بعد عدة جولات تفتيشية ضبطت خلالها مخالفات صحية مختلفة.

وأكدت بلدية تثليث حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم فيها المراقبون ميدانيًّا، مشددةً على أهمية تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

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وأوضحت أن المتابعة ستكون مستمرة؛ سعيًا منها للحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي شدد على ضرورة وضع خطة رقابية محكمة لكافة البلديات لمراقبة المنشآت الصحية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت، حرصًا منه لضمان سلامة ما يقدم لسكان منطقة عسير وزوارها.