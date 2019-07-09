الان تتابع هيئة تقويم التعليم جاهزون لتطبيق اللائحة الجديدة ورخص المعلمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 8:48 م, 9 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بعد صدور سلم الرواتب الجديد الخليج 365-متابعات قال الدكتور أحمد العيسى، المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، إن هيئة تقويم التعليم والتدريب جاهزة لتطبيق اللائحة الجديدة فيما يخص معايير المهنة والرخص المهنية للمعلمين، ودعم وزارة التعليم في تطبيق اللائحة.. ونبارك للجميع هذه النقلة النوعية في نظامنا التعليمي

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