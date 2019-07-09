بالفيديو.. وفاة شخص وإصابة آخر إثر اشتعال سيارتين في حادث مروع بجازان

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365- عبدالله العازمي

توفي شخص وأصيب آخر، إثر اشتعال النيران بسيارتين في حادث مروع على الطريق الدولي الذي يربط الدرب – بيش بجازان.

تلقت غرفة العمليات في جازان، اليوم الثلاثاء، بلاغًا عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع كامري، والأخرى هيلكس، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب – بيش.

وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفية والأخرى لديه إصابة حرجة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى.