محكمة الرياض تصدر حكما لصالح مساهمي ومساهمات “المقبل”

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أصدرت المحكمة العامة بالرياض، حكمًا بإثبات أحقية مساهمي ومساهمات متعب المقبل في أرض المدينة المنورة، والتي ستسهم في تصفية حقوق المساهمين البالغة أكثر من 208 ملايين ريال.

وذكرت مصادر لـ”الخليج 365”، أن الحكم اليوم والذي استمر لقرابة 13 عامًا انتهى لصالح المدعي متعب المقبل

“الخليج 365” بدورها تواصلت مع المدعي متعب المقبل ولكنه لم يرد على جوالة وسيتم التواصل معه للحصول على آليه التفيذ للحكم الصادر بحقة اليوم.