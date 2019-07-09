خطوات الاستعلام عن نقل كفالة وافد وصلاحيه الإقامة والإستعلام عن وافد جديد

يقدم موقع وازرة العمل السعودية العديد من الخدمات منها، “الاستعلام عن نقل كفالة وافد” برقم الإقامة أو رقم الحدود من منشاة الى منشاة اخري، وذلك عن طريق تقديم الطلب ومتابعته حتي يتم الموافقة عليه او رفضه، ويمكنكم ايضا الاستعلام عن وافد جديد ومعرفة حالة كفالته وإقامته، وخدمة “الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، التي تقوم بتقديمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بهدف التسهيل على الوافدين ومعرفة كافة المعلومات عن الإقامة الخاصة بهم .

استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

يجب الحصول على موافقة من الكفيل، وصاحب المنشأة الذي يعتبر الكفيل الجديد الذي يتسلم الكفالة، ويشترط ذلك قبل إجراء اى خطوة لنقل الكفالة او الاستعلام عنها، ولكي تتم عملية الاستعلام عن نقل كفالة الوافد برقم الإقامة يجب إتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع وزارة العمل السعودية والضغط على إختيار “الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة ” .

قم بتعبئة البيانات اللازمة وهى : ( رقم الإقامة، ورقم الحدود، ورقم المنشاة التي سيتم نقل كفالة العامل إليها، وحالة المنشاة والنطاق الجغرافي) .

قم بكتابة رمز التحقيق .

بعد ذلك قم بالنقر علي البحث .

وسوف تظهر لك كل البيانات المطلوبة .

الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الحدود

قم بالدخول على موقع وزارة العمل السعودية .

ثم اختر الاستعلام عن نقل كفالة عبر هذا الرابط

ثم قم بتسجيل الدخول وكتباة أسم المستخدم وكلمة السر .

عن طريق خدمة نقل خدمة عامل وافد قم بإختيار أسم المؤسسة الجديدة .

ثم قم بالنقر على كلمة متابعة لاستكمال الخطوات وإدخال البيانات الخاصة بك .

الاستعلام عن وافد جديد

الدخول الى موقع وزارة الداخلية السعودية .

ثم إختيار الخدمات الالكترونية للإستعلام عن وافد جديد أو زائر .

سوف تظهر لك قائمة خاصة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع .

قم بإختيار الجوازات، ومنها أختر الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين .

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يتطلب منك تعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( تاريخ ميلاد صاحب العمل، ورقم صاحب العمل، ورمز التحقق) .

قم بالضغط على إختيار عرض .

سوف تظهر لك صفحة بها بيانات الوافد الجديد أو الزائر الذى تود الاستعلام عنه .

والبيانات هي : ( اسم، ورقم دخول الحدود، ومهنته، والجنسية، ورقم جواز السفر، وتاريخ الدخول، ومنفذ الدخول ) .

الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد