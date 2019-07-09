الفضلي: برنامج التنمية الريفية يطور 8 أنشطة زراعية بميزانية 12 ملياراً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تقدَّم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير تقدَّم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بخالص الشكر بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. ويهدف البرنامج إلى تطوير 8 أنشطة زراعية في المناطق الريفية، ودعم صغار المزارعين ومربي المواشي وصيادي الأسماك، وتبلغ ميزانيته 12 مليار ريال.



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