شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود والتمر والأهازيج.. المدينة تستقبل طلائع حجاج إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

وصلت طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مساء اليوم (الثلاثاء)، حيث استقبلتهم الجهات المعنية في المطار بالورود والتمر والأهازيج احتفاءً بقدومهم، وذلك وفق المعتمد لاستقبال أولى رحلات الحجاج من كافة الدول.

وتتوالى رحلات الحجاج الإيرانيين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تباعاً منذ مغرب اليوم وحتى مساء غدٍ (الأربعاء)، بواقع 9 رحلات.

وتشهد المدينة المنور توافد رحلات الحجاج هذه الأيام من خلال رحلات مبادرة «طريق مكة» التي تشمل 5 دول، إضافة إلى رحلات الحجاج الأخرى.

من جهته، نوه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بالي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعنايتهم بضيوف الرحمن من مختلف الدول، لافتاً إلى أن العناية وحسن استقبال حجاج إيران يأتي حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لكافة الحجاج، وامتداداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين بتأكيد الحرص على راحة ضيوف الرحمن وتقديم كافة الرعاية لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.