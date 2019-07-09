شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» مكة: 15 ألف قطعة مجانية .. و57 ألف شقة سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت بيانات برنامج «سكني» بوزارة الإسكان (أحد برامج «رؤية 2030»)، توفير 14 مشروعا سكنياً بمساحة 13.380.675 مترا مربعا، تحتوي على 56.946 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، منها 13 مشروعاً بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات بمواصفات وجودة عالية، والتنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وفقا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مع الحرص على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحددة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وثمة مشروعان للوحدات السكنية الجاهزة في محافظتي الخرمة والقنفذة، وتوفير 12 مخططا مطورا تحوي 15 ألف قطعة أرض مجانية توزع على المستفيدين.

وبيّن رصد للموقع الإلكتروني لبرنامج «سكني»، أن هذه المشروعات تتوزع على مدن ومحافظات منطقة مكة، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة (أراضي، شقق، تاون هاوس)، بأسعار بين 250 و750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان، لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وكانت وزارة الإسكان، أكدت التزامها بتسليم تلك المشاريع في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا عصريا للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي كل الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، وتتميز بتكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات ونظام تصريف الأمطار، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددة على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.

المخططات: مكة.. جدة.. الطائف.. وعسفان

ثمة 12 مخططا سكنيا مطورا ضمن المخططات السكنية المعلنة في منطقة مكة المكرمة، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، إذ توفر تلك المخططات 14975 قطعة أرض، جار تسليمها للمستفيدين مجانا.

وتتوزع المخططات بين محافظات منطقة مكة؛ بينها مخططان في مدينة جدة؛ مخطط عسفان، الذي يوفر نحو 1155 أرضا سكنية مجانية، والآخر مخطط درة العروس بعدد أراض يصل إلى 4357 أرضا.

وحظيت العاصمة المقدسة بـ«مخطط ولي العهد1»، الذي يوفر 2732 أرضا، ومخطط «ولي العهد2» بـ3799 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط «الجموم» بـ294 قطعة أرض بمحافظة الجموم.

وهناك مخطط «وادي جليل»، ومخطط «أزهار الطائف» بعدد 1200 أرض، ومخطط «إسكان تربة» بـ403 أراض، ومخطط «إسكان رنية»، ومخطط «مشروع رنية» بـ464 أرضا، ومخطط «إسكان رابغ»، ومخطط «إسكان الكامل» بـ303.

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مكة: «الرصيفة» و«ريتاج»

يطلق في مكة المكرمة مشروعان؛ «جوهرة الرصيفة» أحد هذه المشروعات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يوفر 1035 شقة على مساحة 87.662 مترا مربعا، وبدأ العمل على تنفيذها ومتاحة للحجز حاليا، بأسعار تبدأ من 335 ألف ريال، ومساحات تصل إلى 215 مترا مربعا، ويقع المشروع في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، إذ يسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسة وهي طريق الدائري الثالث، طريق الدائري الرابع.

أما مشروع «ريتاج مكة»، فيضم 4540 وحدة تتنوع بين الفلل والشقق، ويبدأ سعر الفيلا من 792 ألف ريال، وبقسط شهري 2642 ريالا، أما الشقق فيبدأ سعرها من 450 ألف ريال، وبقسط شهري 1506 ريالات.

الطائف: «الورود» و«الفتح»

«ديار رابغ».. «تاون هاوس»

ينفذ في محافظة الطائف مشروعان؛ «مدينة الورود»، إذ يشتمل على 4775 فيلا، ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بمساحة 6.3 مليون متر مربع، ويبدأ سعر الفيلا من 499 ألف ريال، بقسط شهري 1665 ريالا. أما مشروع «الفتح»، فيوفر 488 وحدة تتنوع بين الفلل والشقق، ويبدأ سعر الفيلا من 788 ألف ريال، وبقسط شهري 2627 ريالا، أما الشقق فيبدأ سعرها من 361 ألف ريال، وبقسط شهري 1206 ريالات.مشروع «ديار رابغ» يتوفر بـ350 وحدة سكنية ما بين «تاون هاوس» وفلل، تقع على امتداد 260.707 متر مربع، في موقع مميز شمالي مدينة رابغ، ويبدأ سعر الفيلا من 590 ألف ريال، بقسط شهري 1967 ريالا. وهناك مدينة «التاون هاوس»، إذ يبدأ سعرها من 542 ألف ريال، بقسط شهري 1807 ريالات.

ومشروع «الشروق1»، ويقع على مساحة 150 ألف متر مربع، تتوزع عليها 175 شقة، بأسعار تبدأ من 464 ألف ريال، وبأقساط شهرية تبدأ من 1548 ريالا. أما مشروع «الشروق2»، على مساحة إجمالية 150 ألف متر مربع، تتوزع عليها 279 شقة، بأسعار تبدأ من 458 ألف ريال بأقساط شهرية تبدأ من 1530 ريالا.

جدة: «الحجاز».. «ربى».. «تلال».. «أعالي».. وأبراج التحلية

هناك مشاريع سكنية عدة في محافظة جدة؛ مشروع «روابي الحجاز» شمال شرق جدة، أحد أكبر المشاريع السكنية بالمنطقة، إذ يوفر 21.302 شقة، على مساحة 1.413.690 متر مربع، بسعر يبدأ من 477.900 ريال، وأقساط شهرية 1513 ريالا. ومن ضمن مشاريع الوزارة؛ مشروع إسكان «ربى جدة»، إذ يوفر 1375 شقة على مساحة 95.553 متر مربع، جنوب حي الأمير فواز بالقرب من طريق مكة المكرمة السريع، بالتعاون مع القطاع الخاص، بمساحات متنوعة ما بين 126ـ 143 مترا مربعا للوحدة، بأسعار تبدأ من 294 ألف ريال وقسط شهري 918 ريالا.

وبدأ البناء في مشروع «تلال الغروب» الواقع بحي الأمير فواز جنوب محافظة جدة، ويضم 6512 شقة، تبدأ أسعارها من 262 ألف ريال، بقسط شهري 875 ريالًا، ومساحات تراوح بين 125- 250 مترا مربعا.

أما مشروع «أعالي جدة»، في حي الأمير فواز جنوب جدة فيعد أحد المشاريع السكنية الكبرى بالمنطقة، إذ يوفر 9868 شقة، على مساحة 880.884 متر مربع، وبسعر يبدأ من 243.111 ريالا، وأقساط شهرية 810 ريالات.

أما مشروع «أبراج التحلية»، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي على تقاطع طريق التحلية مع طريق الحرمين، على مساحة 122 ألف متر مربع، تتوزع عليها 1912 شقة، جار العمل حاليا على بنائها، بأسعار تبدأ من 403 آلاف ريال، بأقساط شهرية تبدأ من 1344 ريالا، تراوح مساحة الوحدات بين 135-196 مترا مربعا.