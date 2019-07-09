شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة: قبول 15715 طالباً وطالبة.. و7 تخصصات جديدة.. و200 مقعد للموهوبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، حيث اطلع أمير المنطقة على أبرز الإحصاءات للقبول والتسجيل للعام الحالي، و7 تخصصات جديدة بالجامعة وفروعها، وتخصيص 200 مقعد جامعي للموهوبين، إضافة إلى استحداث عدد من الإجراءات الإلكترونية للقبول والتسجيل، وتخصيص معرض لخدمات القبول لتعريف الزوار بالآليات الصحيحة لمراحل القبول وشروطه بما يضمن للمتقدم الالتحاق بالجامعة بكل يسر وسهولة، حيث تستهدف الجامعة قبول 15715 طالباً وطالبة للعام الدراسي الجديد.

كما اطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للجامعة وبرامج الدورات الصيفية، وأثنى على إنجازات جامعة طيبة وما تحققه من تميز في العديد من المجالات، منوهاً بأهمية استمرار الميزة التنافسية للجامعة وتوفير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات للتحصيل المعرفي والمهارات، والحرص على ‏تعريفهم بالتخصصات والحاجات المستقبلية لسوق العمل.

من جهته، قدّم مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على الدعم الذي يوليه للجامعة ورعايته لأنشطتها، ما يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود.