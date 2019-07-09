شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جهات حكومية و40 ألف فرد لتشغيل مشروع المملكة للهدي والأضاحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وتفقد مجازر المعيصم.

ويعمل على تشغيل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 10 جهات حكومية و40 ألف فرد، حيث يتم ذبح مليون رأس من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج.

وخلال جولة نائب أمير المنطقة، قام بزيارة مركز الإيواء في المعيصم الذي يقع على مساحة 22550 متراً مربعاً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060 حاجاً، ويحوي 39 مخيماً.