شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أول سفير سعودي في جورجيا لـ«الخليج 365».. ولماذا حذَّر من بعض المناطق؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل)

بعد 180 يوماً من مباشرة السفارة السعودية أعمالها في مدينة تبليسي بجورجيا، زارت "الخليج 365" مقر السفارة والتقت أول سفير سعودي معتمد في جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري.

وأكد السفير المطيري، أن السفارة بمدينة تبليسي في خدمة السعوديين الزائرين لجمهورية جورجيا، وأنها على استعداد تام لتقديم كل ما يحتاجه الزائر من مساعدة، وذلك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

Advertisements

وأضاف: «يُشرفني أن أكون أول سفير للمملكة العربية السعودية معتمداً لدى جورجيا، وسأعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالح المملكة ورعاياها».

وطالب سفير خادم الحرمين الشريفين المواطنين الزائرين لجورجيا بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأماكن المظاهرات، حرصاً على سلامتهم.

وكانت السفارة قد باشرت أعمالها في مدينة تبليسي في الثاني من جمادى الأولى من العام الحالي، انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين والرغبة المشتركة نحو الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.