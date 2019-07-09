شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتفقد جاهزية «قطار المشاعر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) استقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، «قطار المشاعر» للتأكد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440. Advertisements واطلع الأمير بدر بن سلطان على نماذج لتذاكر صعود القطار التي ستُستخدم خلال موسم الحج. وينقل قطار المشاعر خلال حج هذا العام 350 ألف حاج على متن 2000 رحلة تبدأ من يوم 8 وتستمر حتى 13 ذي الحجة. وخلال جولة نائب أمير المنطقة اليوم (الثلاثاء)، قام بزيارة منشأة الجمرات واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المُشاة.



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