الرياض تستضيف كأس كمال الأجسام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام عن إقامة بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام للمواطنين، يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، في الرياض بحضور عدد كبير من الجهات الرياضية والمهتمين باللعبة.

وستشهد البطولة المنافسة على ثلاثة فئات رئيسة: كمال الأجسام، وفيزيك «كثافة أقل للعضل»، والمسكلر فيزيك ويقوم بإدارتها طاقم من الحكام السعوديين المعتمدين.

وستقام منافسات فئة كمال الأجسام على 10 أوزان رئيسة، هي «حتى 60 كجم، حتى 65 كجم، حتى 70 كجم، حتى 75 كجم، حتى 80 كجم، حتى 85 كجم، حتى 90 كجم، حتى 95 كجم، حتى 100 كجم، فوق 100 كجم»، فيما ستقام منافسات فئة الفيزيك على 6 أطوال رئيسة هي «حتى 170 سم، حتى 173 سم، حتى 176 سم، حتى 179 سم، حتى 182 سم، فوق 182 سم»، أما فئة المسكلر فيزيك فستقام على طول واحد مفتوح.