نيبوشا يدرب الجونة المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي الجونة المصري تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش أمس، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل.

ووقع ميلوسيفيتش عقود تدريب الجونة صباح أمس، في حضور نادر شوقي الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة وحسام غالي مدير الكرة.

كذلك تعاقد نادي الجونة مع الصربي فلادان بيروسيفيتش، مساعدا لنيبوشا ضمن الجهاز الفني الجديد.