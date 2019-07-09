السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أعلن نادي الجونة المصري تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش أمس، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل.
ووقع ميلوسيفيتش عقود تدريب الجونة صباح أمس، في حضور نادر شوقي الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة وحسام غالي مدير الكرة.
كذلك تعاقد نادي الجونة مع الصربي فلادان بيروسيفيتش، مساعدا لنيبوشا ضمن الجهاز الفني الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبوشا يدرب الجونة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.