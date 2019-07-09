دول الخليج تدشن برنامج مكنون لتنظيم وحفظ ملفات تحقيقات الممارسات الضارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون «برنامج مكنون» وهو نظام الكتروني تم استحداثه لإدارة وتنظيم وحفظ الملفات الخاصة بتحقيقات الممارسات الضارة وإدارة فرق العمل الخاصة بها، وذلك خلال حفل التميز الثاني لموظفي المكتب، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، والأمناء العامين المساعدين، ومدراء العموم وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة، ومنسوبي ومنسوبات المكتب الفني.

وبارك الزياني تدشين برنامج مكنون، معربا عن تقديره للجهود التي بذلت لتطوير مثل البرنامج الحيوي الذي من شأنه إدارة وتنظيم الملفات والقضايا الخاصة بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية لما تمثله هذه التحقيقات من أهمية بالغة في حماية الصناعة الخليجية، مؤكدا أهمية تطوير الأنظمة واستحداثها لدعم الجودة والارتقاء بأداء الإدارات المختصة في تحقيق مهامها الموكلة إليها خدمة لأهداف العمل الخليجي المشترك.

وأشاد الزياني بجهود مكتب الأمانة الفنية في التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية ومكافحتها خدمة لأهداف التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس، منوها بمبادرة المكتب بتكريم المتميزين من منسوبي المكتب احتفاء بقيم العمل والإنتاج والتميز، مشيدا بالجهود المخلصة والعطاء المتميز الذي بذله المكرمون، معربا عن خالص التبريكات والتمنيات للمكرمين في المزيد من التقدم والتميز والنجاح.

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ثقافة التميز

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري حرص مكتب الأمانة الفنية ومنذ إنشائه على تبني استراتيجية واضحة لتأصيل ثقافة التميز والإبداع لتصبح منهجا عمليا من أجل تحسين الأداء الفردي والجماعي.

كفاءات خليجية

وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك أن مبادرة المكتب للاحتفاء بالتميز للعام الثاني على التوالي تترجم الاستراتيجية التي وضعها المكتب والمبنية على سياسة تأصيل نهج التميز والإبداع في جميع مجالات العمل تحقيقا لأهداف الأمانة العامة، وتنفيذا لتوجيهات الأمين العام لمجلس التعاون المتمثلة في التميز والتأثير والمكانة.