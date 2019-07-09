ملك بلجيكا وزوجه يزوران معسكر النازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوتا

بدأ ملك بلجيكا فيليب وزوجه الملكة ماتيلدة أمس زيارة لألمانيا تستغرق يومين.

ويستهل الملكان زيارتهما بولاية تورينجن وسط ألمانيا، حيث يستقبلهما رئيس حكومة الولاية بودو راميلوف وزوجه جيرمانا ألبرتي فوم هوفة في مطار «إيرفورت-فايمار»، وبعد ذلك يبدأ برنامج الزيارة المكثف للملكين بزيارة قصر «فريدنشتاين» في مدينة جوتا، حيث تعود جذور القصر إلى العائلة الملكية البلجيكية.

وفي مدينة فايمار يزور الزوجان الملكيان النصب التذكاري لمعسكر الاعتقالات النازي في مدينة بوخنفالد، إلى جانب المتحف الجديد ومتحف «باوهاوس» في فايمار.