1048 قتيلا في حرب طرابلس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طرابلس

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أمس آخر إحصائية بعدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس.

وقالت البعثة «مع دخول أزمة طرابلس شهرها الرابع، بلغ عدد القتلى 1048 شخصا، بينهم 106 مدنيين و5558 جريحا، من بينهم 289 مدنيا»، وفق بيان للمنظمة.

وكشفت البعثة إجراء فرقها الطبية، التي أرسلت إلى مناطق الصراع، أكثر من 1700 عملية جراحية خلال ثلاثة أشهر.