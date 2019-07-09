إيران تصعد لهجتها ضد بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت إيران استعداء المجتمع الدولي، وصعدت لهجتها تجاه بريطانيا، وهدد رئيس هيئة الأركان العامة قواتها المسلحة اللواء محمد باقري بالرد عليها.

وقال إن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق «لن يبقى دون رد»، ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول إن «احتجاز ناقلة النفط جرى بذريعة واهية»، وشدد «الإجراء البريطاني لن يبقى دون رد، وعند الضرورة سنرد على هذا الإجراء في الوقت والمكان المناسبين».

وجرى احتجاز الناقلة الخميس الماضي قرابة سواحل جبل طارق، مما أثار جدلا بين بريطانيا وإيران، واستدعت طهران السفير البريطاني ردا على ذلك.