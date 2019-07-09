إندونيسيا تعيد أطنان نفايات إلى أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم إندونيسيا إعادة 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا بعدما تبين أنها تحتوي على مواد محظورة من بينها مخلفات منزلية والكترونيات مستعملة.

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ويأتي التحرك وسط تزايد المعارضة الشعبية في البلاد لاستيراد النفايات من الدول الصناعية.

وقال رئيس إدارة الجمارك في ميناء تانجونج بيراك باسوكي سوريانتو «إن النفايات الورقية المستوردة من أستراليا تضمنت قمامة تحتوي على زجاجات بلاستيكية ومواد زيتية والكترونيات مستعملة».

وأضاف «نتخذ هذا الإجراء لحماية الشعب من المواد الخطرة التي تلوث البيئة».