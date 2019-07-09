السجن مدى الحياة لمالك مطعم قتل أحد موظفيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

رفضت المحكمة العليا في الهند أمس طلبا قدمه صاحب سلسلة مطاعم شهيرة، لتأجيل تنفيذه لعقوبة السجن بسبب سوء حالته الصحية.

وكانت المحكمة العليا في مدراس قضت في عام 2009 بسجن بي. راجاجوبال مدى الحياة، بتهمة قتل موظف لديه كان يرغب صاحب سلسلة المطاعم الهندية في الزواج من زوجته، وأيدت المحكمة العليا الحكم في مارس الماضي.

يذكر أن راجاجوبال، 72 عاما، المعروف باسم «دوسا كينج» هو مؤسس سلسلة مطاعم «سارافانا بهافان» الشهيرة، التي لديها أكثر من 80 فرعا في 21 دولة.