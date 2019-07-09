هل ينقل صابون اليد الجراثيم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتناوب الأيدي المتسخة على الصابونة الموضوعة بجوار الحوض. ولكن هذا لا يعني أنها تنشر الجراثيم من شخص لآخر، بحسب خبير في مجال الصحة.

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ويقول المدير الإداري الطبي بمركز الاستشارات الألماني إرنست تابوري رغم أن كل شخص يستخدم الصابونة يترك من الناحية النظرية جراثيم عليها، فإنها بيئة ضعيفة لنمو البكتيريا. فالجراثيم لا تموت مباشرة ولكنها لا تعيش أيضا لفترة طويلة هناك.

ولذلك فإن الصابونة ليست أقل من الصابون السائل صحيا، وفي حين لا تتراكم الجراثيم على الصابون السائل نفسه، إلا أنها تتراكم على مضخة العبوة، بحسب تابوري.

التلوث الجرثومي على الصابونة الصلبة ومضخة الصابون السائل ليس مدعاة للقلق في حال غسل المستخدمون أيديهم جيدا فور لمسها. وبالتالي يمكن استخدام نوعي الصابون دون تحفظ في المنازل، المهم هو استخدام أي منهما.