50 طفلا ينثرون إبداعاتهم في صيف الأحساء الأدبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء
عرض 50 طفلا في برنامج النادي الصيفي «صيفي.. ثقافي»، الذي ينظمه نادي الأحساء الأدبي هذا العام مواهبهم في مجال الكتابة والرياضيات، والخط العربي، وتحدي القراءة، التي مكنتهم من الحصول على جوائز محلية وعالمية.
وتحدث الأطفال عن تجاربهم، وسلسلة الخطوات التي تساعد الموهوبين منهم من تنظيم أوقاتهم وتنمية مهاراتهم، والاستماع للتوجيهات والنصائح في مختلف المجالات.
وأوضحت مشرفة ركن الأديب الصغير تهاني الصبيح أن عدد الأطفال الذين شاركوا في الفعاليات بلغوا 50 طفلا، قدموا تجاربهم ومواهبهم المختلفة، مشيرة إلى أن هناك برنامجا خاصا لأطفال الشهداء في الحد الجنوبي.
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