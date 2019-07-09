العيسى يفوز بجائزة القصة القصيرة جدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء
حقق سلطان العيسى المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة جدا، إذ أعلنت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء نتائج مسابقتها، حيث استبعدت لجنة الفرز كل مشاركة لا تنطبق عليها الشروط، وخلصت إلى 73 مشاركة مطابقة، سلمت منها لجنة التحكيم مشاركات 30 متسابقا، بإجمالي قدره 150 قصة، بواقع خمس قصص قصيرة جدا لكل متسابق.
وحصل ثويني آل عليوي على المركز الثاني، ونال محمد المهيني المركز الثالث، بينما حقق محمد القرني جائزة شمس علي للإبداع المخصصة لفئة الشباب.
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