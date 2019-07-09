زمزم والتمور والقهوة العربية في استقبال حجاج جنوب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تتنافس مكاتب الخدمات الميدانية بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا في حفاوة استقبال ضيوف الرحمن الذين قدموا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ .

واستقبل مكتب الخدمة الميدانية 129 التابع للمؤسسة الفوج الأول من حجاج دول جنوب آسيا، بماء زمزم والورود والقهوة العربية والتمور، وذلك في إطار الترحيب بضيوف الرحمن وتهنئتهم بسلامة الوصول للأراضي المقدسة وتوفير كل ما من شأنه خدمتهم وتيسير دخولهم ووصولهم لمقار سكنهم بيسر وراحة وطمأنينة وتقديم شرف الخدمة لهم طوال فترة إقامتهم وحتى الانتهاء من أداء مناسك الحج.