السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تتنافس مكاتب الخدمات الميدانية بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا في حفاوة استقبال ضيوف الرحمن الذين قدموا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ .
واستقبل مكتب الخدمة الميدانية 129 التابع للمؤسسة الفوج الأول من حجاج دول جنوب آسيا، بماء زمزم والورود والقهوة العربية والتمور، وذلك في إطار الترحيب بضيوف الرحمن وتهنئتهم بسلامة الوصول للأراضي المقدسة وتوفير كل ما من شأنه خدمتهم وتيسير دخولهم ووصولهم لمقار سكنهم بيسر وراحة وطمأنينة وتقديم شرف الخدمة لهم طوال فترة إقامتهم وحتى الانتهاء من أداء مناسك الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر زمزم والتمور والقهوة العربية في استقبال حجاج جنوب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.