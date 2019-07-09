مدير جوازات المدينة يتفقد صالات الحج بمطار محمد بن عبدالعزيز الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر المطيري أمس صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إطار جولة تفقدية للوقوف على أعمال الجوازات والصالات المعدة لاستقبال الحجاج.

ورافقه خلال الجولة قائد قوات الحج بجوازات المطار العميد فواز الفقير، وتم الوقوف على إنهاء إجراءات الحجاج القادمين بكوادر بشرية تم تأهيلها لخدمة ضيوف بيت الله، إضافة لدعم جميع الكاونترات بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأنظمة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح العميد المطيري أن إدارة جوازات المنطقة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة للحج وفق الخطة السنوية المعدة.