18 مركزا لمتابعة مساكن الحجاج بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

خصصت لجنة إسكان الحجاج 18 مركزا لمتابعة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، يضم كل مركز فرقة ميدانية تنفذ جولات تفتيشية على مساكن الحجاج، بهدف ضمان سلامتها وتوفير بيئة آمنة لضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة المهندس عبدالله باجابر لـ«مكة»، أن اللجنة أضافت هذا العام مركزا ثالثا بجانب المركزين الآخرين في حي العزيزية، لمتابعة مساكن الحجاج، نظرا لوجود معظم المساكن في الحي.

وأضاف أن المعاملات التي تم تقديمها في المهلة التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والتي انتهت في آخر شوال بلغت 289 معاملة تم التعامل معها، وإرسالها إلى الإمارة من أجل دفع غرامات التأخير، مؤكدا أن كثيرا من هذه المعاملات تم الانتهاء منها واستخرج أصحابها تصاريح إسكان الحجاج.