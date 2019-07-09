صحة المدينة تدفع بـ 7 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

كلفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة نحو 7000 موظف وموظفة للعمل خلال موسم الحج هذا العام 1440، كما خصصت عددا من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت «صحة المدنية المنورة» أنه جرى تخصيص كل من مركز باب جبريل، والصافية، والسلام وباب المجيدي حول الحرم النبوي الشريف، وفي مناطق سكن الحجاج جرى تخصيص مركز أحد، وقباء والعوالي، أما في مداخل ومخارج المدينة المنورة فقد جرى تخصيص مركز حجاج البر، ومحطة الهجرة، والميقات الموسمي (1 - 2)، وتوجد المراكز الصحية «اليتمة، الصلصلة»، لخدمة المسافرين في الطرق الرئيسة من وإلى المدينة المنورة.

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وأضافت أنه على صعيد المنافذ الجوية والبحرية خصصت كلا من مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع البحري.

وفيما يخص خدمات النقل الإسعافي فقد جرى تزويد كل من مركز مدينة الحجاج الموسمي، ومركز محطة الهجرة الموسمي، ومركز صحي باب جبريل الموسمي، ومركز باب المجيدي الموسمي، ومركز باب السلام الموسمي ومركز الصافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، كما جرت زيادة أعداد المركبات الإسعافية في بعض المراكز الصحية الدائمة كمركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما توفر صحة المدينة 8 مركبات جولف لنقل ضيوف الرحمن في المطار وداخل الساحات.

وبينت صحة المدينة المنورة أنه في جانب الإمكانات العلاجية المتوفرة لخدمة ضيوف الرحمن هناك 10 مستشفيات، كما جرى تخصيص مركز لضربات الشمس بسعة سريرية تقدر بنحو 30 سريرا.

مستشفيات في خدمة الحجاج بالمدينة: