أمير مكة يؤكد على ضرورة توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتوفير أقصى درجات الراحة وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام.

واستعرض أمير مكة لدى ترؤسه بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان اجتماع لجنة الحج المركزية في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الخطط التنفيذية لعدد من الجهات ومشاريع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة والمشاعر استعدادا لموسم حج هذا العام، مقدما شكره لجميع الجهات ولهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التي تنفذها في مكة والمشاعر.

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وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع أبرز المستجدات في موسم حج هذا العام 1440هـ ومن بينها خدمات طلب التأشيرة والاستقبال وخدمات التنقل والإسكان، والخدمات العامة والإعاشة والمغادرة، والخدمات اللوجستية، وإدارة خدمات حجاج الداخل.

المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة والمشاعر

الطريق الدائري الثاني «المرحلة الثانية» (تقاطع البيبان)

الطريق الدائري الثاني -المرحلة الأولى (تقاطع الكعكية -جرهم - الطندباوي)

الطريق الدائري الثالث -الجزء الأول (شارع الخنساء - نهاية شارع الجزائر)

الطريق الدائري الثالث -الجزء الثاني (شارع الجزائر - نهاية التنعيم)

الطريق الدائري الثالث -الجزء الثالث (تقاطع المسخوطة - بداية العزيزية)

إنشاء جسر مشاة مواز لطريق الملك عبدالله بمشعر منى - المرحلة الأولى

إنشاء (3) منحدرات للمشاة بربوة منى

مبان سكنية إدارية في محطات قطار المشاعر 3 في منى ومزدلفة وعرفات

تهيئة مناطق للحجاج شرق ربوة منى

أعمال توريد وتركيب 8 طاحنات بالمجزرة الحديثة.

خطة وزارة الحج والعمرة