الإعلان عن سلم الرواتب الجديد 1440 هجريًا.. تعرف على التفاصيل وطريقة حساب الراتب

أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن سلم الرواتب الجديد 1440 هجريًا، والذي من المتوقع بأن يبدأ تطبيقه على كافة المعلمين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى كون تحديد الراتب ضمن سلم رواتب المعلمين الجديد يتوقف على عدة عوامل أبرزها سنوات الخبرة، وكذلك درجة الشهادة الحاص عليها المعلم، سواء كانت بكالوريوس أو دبلوم أو ماجيستير أو درجة الدكتورة.

وبحسب ما كشفت عنه الحكومة السعودية، فإن الدورات التدريبية التي يتحصل عليها المعلم تتحكم كذلك في تحديد راتبه ضمن سلم الرواتب الجديد 1440 هجريًا، وهو الأمر الذي يجعل المعلمين أكثر حرصًا على الحصول على دورات تدريبية في السنوات المقبلة.

سلم الرواتب الجديد 1440 هجريًا.. كافة التفاصيل والتساؤلات

كشف قرار مجلس الوزراء السعودي في الساعات الماضية عن وضع سلم الرواتب الجديد 1440 هجريًا بشكل ما وطريقة تجعله يحقق العدالة الإجتماعية للمعلمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم تقسيم المعلمين في وزارة التعليم إلى أكثر من رتبة، من بينهم معلم خبير ومعلم ممارس ومساعد معلم، وغيرها من الرتب المختلفة، بحيث تحصل كل رتبة من هذه الرتب على الراتب الذي يتوافق مع سنوات الخبرة التي قضاها المعلم في خدمة التعليم في المملكة.

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طريقة حساب الراتب بعد إعلان سلم الرواتب الجديد 1440هـ

وهنا يأتي السؤال، كيف يمكن للمعلم حساب راتبه بعد الإعلان عن سلم الرواتب الجديد 1440 هجريًا، ولكن للإجاية عن هذا التساؤل يجب في بداية الأمر الإطلاع على هذه الصورة التالية، والتي نشرتها وسائل إعلام سعودية على مدار الساعات الماضية وتوضح للمعلمين طريقة حساب الراتب عندما يبدأ تطيبق سلم الرواتب الجديد.

وكانت تقارير إعلامية محلية داخل السعودية قد أشارت بأن سلم الرواتب الجديد والذي تم الإعلان عنه في الساعات الماضية قد لاقى ترحاب كبير من جانب المعلمين في مختلف أنحاء المملكة، وقد ظهر هذا الأمر بوضوح شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية اليوم.