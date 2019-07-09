رسميًا وبالتفاصيل.. السعودية تعلن عن سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هجريًا

أعلنت الحكومة السعودية عن سلم رواتب المعلمين الجديد 1440، وذلك في بيان رسمي لها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من الإنتظار بالنسبة للآف من المعلمين حول المملكة، والذين كانوا بإنتظار الإعلان عن سلم رواتب المعلمين الجديد بفارغ الصبر، وبحسب ما تم الكشف عنه اليوم من قبل مجلس الوزراء في الرياض، فإن سلم رواتب المعلمين الجديد سوف يتم تطبيقه خلال الفترة القصيرة القادمة.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هجريًا

نشر المركز الوطني للوثائق منذ قليل، تفاصيل سلم رواتب المعلمين الجديد لعام 1440 هجريًا، حيث يحتوى السلم على أربع درجات ورتب تعليمية للمعلمين والمعلمات وذلك ضمن نظما جديد كليًا يحاول تنظيم عملية رواتب المعلمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وقد جاءت الرتب المخصصة للمعلمين على الترتيب:

مساعد معلم

معلم ممارس

معلم متقدم

معلم خبير

وكذلك كشف مجلس الوزراء السعودي في الساعات الماضية عن تفاصيل سلم رواتب المعلمين الجديد والذي من المتوقع بأن يبدأ تطبيقه على كافة المعلمين والمعلمات في مختلف بقاع المملكة خلال الشهور القليلة القادمة ضمن خطة وبرنامج المملكة 2030 برعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.

سلم الرواتب.. التفاصيل والتساؤلات

وتدور حول سلم رواتب المعلمين الجديد الكثير من التساؤلات، حيث يرغب البعض في معرفة الطريقة التي سيتم من خلالها إحتساب رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية، وكانت إجابات هذه التساؤلات موجودة في بيان الحكومة السعودية بخصوص وضع سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هجريًا.

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وربما توضح لكم الصور التالية، الطريقة التي سيتم من خلالها إحتساب سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هجريًا

العلاوة الجديدة بعد تطبيق سلم رواتب المعلمين

وقالت الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، بأن سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هجريًا، قد حمل معه بعض المفاجآت السارة، وذلك عقب الإعلان عن وصول بعض التغيرات في عملية صرف العلاوة، حيث أصبحت تبدأ في الدرجة الخامسة من 500 ريال وحتى 540 ريال، وليس كما هو الحال في العلاوة القديمة والتي كانت ثابتة عند 510 ريال.