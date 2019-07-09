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نفى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني أن يكون قد تقدم بتوصيةٍ ستناقش تحت قبة المجلس حول حظر لعبة "ببجي" الإلكترونية بالسعودية.
جاء ذلك بعدما استحوذت اللعبة على اهتمام السعوديين في الأشهر الأخيرة مع تحذيرات أطلقها خبراء في علم الاجتماع والنفس من أخطار الألعاب الإلكترونية أو ما تسمى "ألعاب القتال الافتراضي"، ولاسيما "ببجي"؛ لما تسببه من عزلة للفرد وتغذية لسلوك العدوانية والوحشية.
وقال "القحطاني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "ما يُتناقل عن استعدادي لتقديم توصية في المجلس الأيام القادمة لحظر لعبة "ببجي" غير صحيح؛ فهناك جهات تنفيذية أخرى دورها منع ومراقبة المحتوى الإلكتروني والتقني وخاصة هذه الألعاب".
واختتم حديثه: "نعم لهذه الألعاب خطر جسيم على الأسرة والمجتمع، ولها تبعات نفسية واجتماعية، والواجب التحذير منها لكن ما نُسب إليّ حول دفعي بتوصية في هذا الجانب غير صحيح البتة".
عضو الشورى "القحطاني" لـ"الخليج 365": لم أتقدم بتوصية لحظر لعبة "ببجي"بدر العتيبي الخليج 365 2019-07-09
نفى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني أن يكون قد تقدم بتوصيةٍ ستناقش تحت قبة المجلس حول حظر لعبة "ببجي" الإلكترونية بالسعودية.
جاء ذلك بعدما استحوذت اللعبة على اهتمام السعوديين في الأشهر الأخيرة مع تحذيرات أطلقها خبراء في علم الاجتماع والنفس من أخطار الألعاب الإلكترونية أو ما تسمى "ألعاب القتال الافتراضي"، ولاسيما "ببجي"؛ لما تسببه من عزلة للفرد وتغذية لسلوك العدوانية والوحشية.
وقال "القحطاني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "ما يُتناقل عن استعدادي لتقديم توصية في المجلس الأيام القادمة لحظر لعبة "ببجي" غير صحيح؛ فهناك جهات تنفيذية أخرى دورها منع ومراقبة المحتوى الإلكتروني والتقني وخاصة هذه الألعاب".
واختتم حديثه: "نعم لهذه الألعاب خطر جسيم على الأسرة والمجتمع، ولها تبعات نفسية واجتماعية، والواجب التحذير منها لكن ما نُسب إليّ حول دفعي بتوصية في هذا الجانب غير صحيح البتة".
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
07:32 PM
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
08:49 PM
قال: نعم لها مخاطر اجتماعية وسلوكية على الفرد لكن هناك جهات مهمتها المنع
نفى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني أن يكون قد تقدم بتوصيةٍ ستناقش تحت قبة المجلس حول حظر لعبة "ببجي" الإلكترونية بالسعودية.
جاء ذلك بعدما استحوذت اللعبة على اهتمام السعوديين في الأشهر الأخيرة مع تحذيرات أطلقها خبراء في علم الاجتماع والنفس من أخطار الألعاب الإلكترونية أو ما تسمى "ألعاب القتال الافتراضي"، ولاسيما "ببجي"؛ لما تسببه من عزلة للفرد وتغذية لسلوك العدوانية والوحشية.
وقال "القحطاني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "ما يُتناقل عن استعدادي لتقديم توصية في المجلس الأيام القادمة لحظر لعبة "ببجي" غير صحيح؛ فهناك جهات تنفيذية أخرى دورها منع ومراقبة المحتوى الإلكتروني والتقني وخاصة هذه الألعاب".
واختتم حديثه: "نعم لهذه الألعاب خطر جسيم على الأسرة والمجتمع، ولها تبعات نفسية واجتماعية، والواجب التحذير منها لكن ما نُسب إليّ حول دفعي بتوصية في هذا الجانب غير صحيح البتة".
، عضو الشورى "القحطاني" لـ"الخليج 365": لم أتقدم بتوصية لحظر لعبة "ببجي" ،
المصدر : الخليج 365
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