، نزيف حوثي في الضالع.. مقتل 20 متمردًا بينهم قيادي بارز ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجيش اليمني أفشل تسلُّلَيْن للميليشيا

قُتل 20 متمردًا حوثيًّا بينهم قيادي بارز للميليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوم عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وبيَّن الموقع أن القيادي الحوثي القتيل هو المدعو أبو محمد السفياني.

في سياق متصل أفشلت قوات الجيش الوطني اليوم محاولة تسلُّل أخرى للميليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب جبهة حجر.