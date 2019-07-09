محمد بن مسعود - الدمام - أحدهم مسؤول أمني فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عقوبات على ثلاثة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبناني، اثنان منهم نائبان في البرلمان. ووفقاً لموقع "روسيا ليوم"، فإن الأعضاء المعاقبين هم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لـحزب الله النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا. وطالبت الوزارة الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء "حزب الله"، وأقرّت آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله. واشنطن تعاقب 3 أعضاء من "حزب الله" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عقوبات على ثلاثة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبناني، اثنان منهم نائبان في البرلمان. ووفقاً لموقع "روسيا ليوم"، فإن الأعضاء المعاقبين هم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لـحزب الله النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا. وطالبت الوزارة الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء "حزب الله"، وأقرّت آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله. Advertisements 09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 08:18 PM أحدهم مسؤول أمني أحدهم مسؤول أمني فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عقوبات على ثلاثة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبناني، اثنان منهم نائبان في البرلمان. ووفقاً لموقع "روسيا ليوم"، فإن الأعضاء المعاقبين هم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لـحزب الله النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا. وطالبت الوزارة الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء "حزب الله"، وأقرّت آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله. ، واشنطن تعاقب 3 أعضاء من "حزب الله" ،

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