نيوم: الشعاب المرجانية في المنتجع قد تكون الأهم على وجه الأرض -صور

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أشار مشروع “نيوم” أن البيئة البحرية للمنتجع شمال غرب المملكة تعد أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، كما أن الشعاب المرجانية في نيوم تعد الأهم على وجه الأرض خاصة مع تأثيرات التغير المناخي.
وأكد المشروع أن “نيوم” تضم مجموعة متنوعة من المواطن البيئية تشمل الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف، بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالمياً، كالأطُوم، والسلحفاة الصقرية المنقار.
وبالنسبة للشعاب المرجانية، فأوضح أنها طورت خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرة على التكيف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.
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