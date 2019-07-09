ما الإجراء الذي يتبعه القاضي عند امتناع المدعى عليه عن الجواب؟

أوضح برنامج وزراة العدل لنشر الثقافة العدلية “تعريف”، الاجراء الذي يتخذه القاضي عند امتناع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو يجيب بإجابة لا شأن لها بالدعوى.

وأضاف البرنامج أن القاضي يطلب الجواب الصحيح من المدعى عليه ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإذا أصر المدعى عليه على الجواب، عده القاضي نكالاً بعد إنذاره، وأجرى المقتضى الشرعي في القضية.

وبين أن “النكول” هو الامتناع عن الجواب عن الدعوى أو عن بذل اليمين الموجهة إليه في مجلس القضاء.