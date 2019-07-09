محافظ الداير يسلم أول رخصة للسياحة الريفية ويؤكد تقديم كل الدعم للمستثمرين

سلم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، المواطن علي المالكي، أول رخصة منحتها الهيئة العامة للسياحة الريفية بمحافظة الداير والقطاع الجبلي بشكل كامل.
وتخص الرخصة السياحية أحد المواقع المسمى بجبل روحان، والذي يعود إدارتها للمواطن علي المالكي، ويتميز بإطلالته المرتفعة حيث يشرف على الداير وتهامة والجبال المجاورة، ويقع وسط مدرجات زراعية من البن والفواكه المتنوعة، وبه قلاع أثرية وحصون حجرية.
وأكد المحافظ ناصر بن لبدة، أن محافظة الداير تعد أرضًا خصبة للسياحة الريفية لما تتميز به من مقومات فريدة كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية والقلاع الأثرية التاريخية والحصون الحجرية الضاربة في التاريخ.
ودعا محافظ الداير، رجال الأعمال وشباب المحافظة، إلى الاستثمار في هذا الجانب، مؤكدًا أنه سيقدم كافة الدعم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لكل صاحب فكرة أو مشروع يستثمر مميزات المحافظة ويهدف إلى إبرازها، منوهًا بجهود المواطن علي المالكي.
ورفع بن لبدة شكره إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه، على دعمهم اللا محدود وتوجيههم المستمر لكل ما من شأنه إبراز مكتنزات المنطقة بشكل عام والداير حاضنة البن بشكل خاص.
حضر مراسم التسليم عضو مجلس المنطقة الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي.
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