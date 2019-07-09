لجنة «حج الشمالية» تعقد الاجتماع النهائي للقطاعات الأمنية

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الاجتماع النهائي للقطاعات الأمنية، الأعضاء في اللجنة، بحضور عدد من مديري الإدارات الأمنية ذات العلاقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الأمير فيصل ناقش مع القطاعات الأمنية استكمال كل استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، موجّهًا جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

ونوّه أمير المنطقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.