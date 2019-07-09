بالصور.. إزالة 80 حظيرة ومصادرة 150 رأسًا من الأغنام بشوقية مكة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عقب حملة مشتركة مع الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، العديد من حظائر الأغنام والشبوك المخالفة ضمن نطاق البلدية، وبمشاركة إدارة وحدات الذبح والإدارة العامة للنظافة وإدارة الدعم والإسناد ومساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وتأتي الحملة ضمن إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وجرى خلال الحملة إزالة 80 حظيرة ومصادرة 150 رأسًا من الأغنام وتسلمها من قبل مندوب إدارة وحدات الذبح، ليتم حجزها بمقر حجز الماشية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وشارك في الحملة من بلدية الشوقية الفرعية كل من: مدير إدارة الخدمات فواز فران، ورئيس قسم الأسواق نايف المالكي، ومشرف قسم الأسواق للفترة الصباحية عبدالعزيز الشنبري، ومشرف الفترة الصباحية حسام السباعي، ومجموعة من مراقبي قسم رقابة الأسواق التجارية وقسم مراقبة البناء.