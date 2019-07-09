أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء في الأيام الثلاثة الأولى للحملة 12 عملية قلب مفتوح و 4 حالات قسطرة بالإضافة إلى فحص 86 مريضًا من الأطفال المصابين بأمراض القلب.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر «الملك سلمان للإغاثة» يجري 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.